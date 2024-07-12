Пресс-конференция Байдена не убедила демократов, выступающих против его участия в выборах

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Выступление президента США Джо Байдена на итоговой пресс-конференции прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО не смогло развеять у демократов сомнения в том, что он является должным кандидатом на пост главы государства, способным одержать победу на выборах, сообщает Politico.

"Президент Джо Байден уверенно выступил на важной пресс-конференции в четверг, но ему все же не удалось убедить встревоженных демократов, обеспокоенных его будущим, что привело к возникновению болезненных вопросов во всей партии", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что "уже через несколько минут после завершения пресс-конференции по меньшей мере еще два законодателя-демократа призвали Байдена уйти в отставку - признак того, что его проблемы далеки от завершения".

Так, член Палаты представителей США Скотт Питерс распространил следующее заявление: "Сегодня я прошу президента Байдена отказаться от участия в президентской кампании. Ставки высоки, и мы находимся на проигрышном пути".

К нему присоединился главный демократ в комитете Палаты по разведке Джим Хаймс. Он написал в соцсети Х, что для него было "честью" работать с Байденом над "достижениями, которые обеспечили его замечательное наследие в американской истории", добавив: "Именно из-за этих черт и с учетом этого наследия я надеюсь, что президент Байден откажется от участия в президентской кампании".

Издание отмечает, что многие демократы "в частном порядке опасались, что несколько словесных оплошностей Байдена будут наиболее заметными", что и случилось, когда он назвал вице-президентом не Камалу Харрис, а экс-президента Дональда Трампа - возможного кандидата в президенты от Республиканской партии.

Другой демократ на условиях анонимности, комментируя эту оговорку президента, сказал, что она "затмевает все остальное".

Трамп, комментируя эту оговорку в соцсети Truth, написал: "Отличная работа, Джо!"