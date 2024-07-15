Демпартия США в понедельник возобновит предвыборную кампанию после покушения на Трампа

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Кампания демократов по переизбранию президента Джо Байдена на второй срок возобновится в понедельник вечером, она была приостановлена после стрельбы на митинге бывшего президента Дональда Трампа, сообщило издание The Hill со ссылкой на источник.

Частью кампании станет противодействие программе, которую выдвинет открывающийся в понедельник национальный съезд Республиканской партии, говорится в сообщении.

Источник сообщил, что мероприятия демократов начнутся после интервью Байдена телеканалу NBC.

"После интервью президента в понедельник вечером Демократический комитет, предвыборная кампания продолжат в течение недели подчеркивать контраст между нашим позитивным видением будущего и повесткой дня Трампа и республиканцев, ориентированной на прошлое", - сказал он.

Байден в ночь на понедельник по московскому времени выступил с обращение к нации и призвал к единству.

"Я хочу поговорить с вами сегодня вечером о том, что нам необходимо снизить градус в нашей политике и помнить, что, когда мы расходимся во мнениях, мы не враги, мы соседи, мы друзья, коллеги по работе, граждане и, самое главное, мы сограждане-американцы. Мы должны держаться вместе", - сказал он.