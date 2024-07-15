Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Рекордный заплыв львов ради самок, третий вид капуцинов, использующих камни для раскалывания фруктов, а также реконструкция трехмерной структуры хромосом мамонта

Капуцин вида Sapajus flavius Фото: Getty Images

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые адаптировали существующие методы анализа архитектуры генома и восстановили в образце кожи мамонта трехмерную структуру хромосом с нанометровым разрешением в клетках кожи, включая информацию об активных и неактивных участках. До этого с такой детализацией не была известна структура ни одного древнего генома. Образцы кожи были забраны из останков самки шерстистого мамонта возрастом 52 тысячи лет, найденных в Якутии. Исследователи применили для анализа образцов метод определения конформации хромосом Hi-C, модифицированный для выполнения этой задачи и названный PaleoHi-C.

- Длительные поиски неуловимой черной дыры промежуточной массы в шаровом скоплении Омега Центавра наконец увенчались успехом. Ее выдали своим движением семь звезд. Наличие этих звезд, чьи скорости выше скорости убегания из скопления, можно объяснить только в том случае, если они связаны с компактным массивным объектом вблизи центра скопления, иначе бы они покинули Омегу Центавра менее чем за тысячу лет. Таким массивным объектом может являться черная дыра с массой 8200 масс Солнца. Она может быть самой слабо аккрециирующей окружающее вещество из известных черных дыр.

- Возможно, чума подкашивала коллективы древних европейцев раньше и сильнее, чем считалось. Палеогенетики исследовали останки 108 скандинавов эпохи неолита и обнаружили, что по меньшей мере 18 из них были заражены чумной палочкой. Причем она была трех разных штаммов, один из которых, возможно, обладал эпидемическим потенциалом. По мнению ученых, распространение одного из штаммов могло сыграть роль в демографическом спаде, произошедшем около 5300-4900 лет назад.

- Китайские ученые оценили изменения архей, грибов, вирусов и метаболических путей у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Оказалось, что у них снижен биосинтез убихинола и тиаминпирофосфата, чья роль в развитии РАС была обнаружена ранее. Это исследование может лечь в основу нового подхода в диагностике РАС.

- Палеогенетики прочитали древнейший высококачественный человеческий геном. Ученые выделили ДНК из 200-тысячелетнего денисовского зуба, который российские археологи нашли в Денисовой пещере. Хотя счет древних геномов уже идет на тысячи, количество последовательностей ДНК, определенных с высокой точностью, гораздо ниже.

- Первый полет европейской тяжелой ракеты "Ариан-6" прошел успешно. Однако не удалось свести в нужный момент вторую ступень с орбиты из-за проблем с двигателем.

- К нескольким видам приматов, использующим каменные инструменты, добавился еще один – ученые застали за этим занятием редких капуцинов из Бразилии Sapajus flavius. Обезьяны раскалывали камнями плоды и орехи. За полгода сбора данных в сухом тропическом лесу Каатинга ученые наблюдали такое поведение дважды, и еще восемь раз оно попало в объективы фотоловушек. S. flavius стали третьим видом капуцинов, использующим камни в качестве инструментов. Ранее ученые обнаружили, что капуцины S. flavius из Атлантического леса Бразилии используют палки для добычи термитов.

- Львы редко плавают. Однако трехногий лев Джейкоб и его брат Тибу из национального парка королевы Елизаветы в Уганде сумели вплавь пересечь канал Казинга, преодолев дистанцию в рекордные для своего вида 1,5 км. Все ради поиска львиц, которых в парке королевы Елизаветы недостаточно. Львы плавают редко и неохотно из-за крокодилов и обыкновенных бегемотов. При случае львы охотятся и на тех, и на других, но в воде они сами могут стать добычей или жертвой агрессии.