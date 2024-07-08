Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Пустынный мох, который потенциально может выжить на Марсе, повышенная концентрация свинца и мышьяка в женских тампонах, а также муравьи, ампутирующие раненых сородичей

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Возможно, первым растением на Марсе станет не картошка или яблоня, а пустынный мох Syntrichia caninervis. Китайские ботаники провели эксперименты с этим видом растений. Выяснилось, что оно переживает почти полное высыхание, замораживание до минус 196 градусов Цельсия и жесткое ионизирующее излучение. Кроме этого, мох смог по меньшей мере неделю продержаться в условиях, имитирующих марсианские. У S. caninervis есть шансы стать пионерным видом растений, который сделает среду на Марсе более подходящей для других живых организмов.

- Американские ученые выяснили, что запрет абортов в Техасе значительно повысил детскую смертность по сравнению с остальной частью страны. В Техасе в сравнении с другими штатами с марта по декабрь 2022 года зафиксировано 216 случаев избыточной младенческой смертности. Среди десяти основных причин этого – увеличение числа врожденных аномалий на 22,9% в Техасе (при снижении на 3,1% в остальной части страны). Это исследование приводит первые эмпирические доказательства связи политики ограничения абортов с младенческой смертностью, используя популяционные данные и строгий метод причинно-следственных связей.

- Найденные в 2020 году обсерваторией "Спектр-РГ" пузыреобразные структуры в недрах Млечного Пути действительно оказались гигантскими далекими пузырями, исходящими из центра галактики. Их могла сформировать прошлая активность сверхмассивной черной дыры.

- Древние жители Сулавеси рисовали на стенах пещер яркие картины больше 51 тысячи лет назад. Чтобы узнать это, ученые использовали новый подход к датированию композиций, обнаруженных на двух археологических памятниках.

- До сих пор считалось, что только люди ампутируют конечности для сохранения жизни. Но оказалось, что рабочие особи североамериканских муравьев-древоточцев Camponotus floridanus прибегают к такой мере и тем самым спасают сородичей от проникающих в рану инфекций. Ученые заметили, что эти муравьи целиком отгрызали поврежденную конечность 76 процентам сородичей с травмой в районе бедра. Ампутация происходила в среднем через 240 минут после нанесения раны. При этом ни одна из особей с поврежденной ногой в районе голени не подверглась ампутации – однако сородичи уделяли очистке таких повреждений больше времени и не теряли к ним интереса на протяжении шести часов.

- Планетарный радар Голдстоун пронаблюдал поверхность двух потенциально опасных для Земли астероидов – 2024 MK и 2011 UL21.

- Химики синтезировали соль с катионным центром на атоме фосфора, способную окислительно присоединять водород – так, как это делают комплексы переходных металлов. Ученым также удалось применить ее для каталитического гидрирования алкенов.

- Многие женщины предпочитают пользоваться гинекологическими тампонами во время менструаций. Американские ученые выяснили, что в них содержится не менее 16 легких и тяжелых металлов в разных концентрациях, среди которых присутствуют свинец и мышьяк. При этом концентрация металлов различалась в зависимости от региона приобретения тампонов. Так, содержание кадмия, кобальта и свинца было ниже в тампонах, приобретенных в Великобритании и ЕС по сравнению с теми, которые были приобретены в США.

- Зачем обезьяна делает фейспалм, все ли грызуны отрывают ноги тараканам и какие приемы помогают китам охотиться? Взгляните на фотографии и видео с животными и попробуйте угадать, где изображены культурные традиции, а где – нет.

- Сайт N+1 разбирался, насколько реалистично показана работа физика-синхротронщика в игре Another World. Для этого физик-геймер Марат Хамадеев обратился за помощью к настоящему специалисту по ускорителям из Института ядерной физики имени Будкера.