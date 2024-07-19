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Конгрессмены латиноамериканского происхождения выступают за переизбрание Байдена

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Конгрессмены латиноамериканского происхождения в пятницу выступили за переизбрание президента Джо Байдена главой государства, сообщает The Hill.

"Байден и вице-президент Камала Харрис оказывали поддержку латиноамериканскому сообществу, мы с гордостью поддерживаем их переизбрание. От исторических инвестиций в нашу инфраструктуру до расширения доступа к недорогому медицинскому обслуживанию, они отстаивали политику, которая улучшила благосостояние наших семей и общин", - приводит издание выдержки из заявления конгрессвумен Линды Санчес (демократ от штата Калифорния).

Санчес добавила, что нынешняя администрация действует во благо латиноамериканского сообщества в США, в то время как возможное избрание Дональда Трампа главой государства, по ее мнению, стало бы для него катастрофой.

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Руководитель предвыборного штаба Байдена Джули Чавес Родригес заявила, что для Байдена и Харрис большая честь заслужить поддержку со стороны латиноамериканцев США.

"В ноябре этого года мы воспользуемся силой нашего сообщества, чтобы одолеть Дональда Трампа и переизбрать президента Байдена", - сказала Чавес Родригес.

Латиноамериканцы США заявили о поддержке действующего руководства страны в то время, как в среде самой Демократической партии все чаще звучат призывы к Байдену выйти из гонки за переизбрание.

The Hill со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что "президент, как ожидается, в предстоящие дни примет решение по поводу его политического будущего".

Ранее телеканал NBC сообщил, что призывы к Байдену выйти из борьбы за переизбрание нарастают, к ним присоединились даже ведущие сторонники главы Белого дома.

Накануне портал Axios сообщил, что Байдена, возможно, удастся склонить к отказу от продолжения предвыборной гонки уже к ближайшим выходным в связи с растущим давлением со стороны руководства Демократической партии.

Джо Байден США
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