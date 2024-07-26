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Жители столицы Камчатки ощутили трехбалльное землетрясение

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,9, произошедшее в пятницу днем в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Эпицентр землетрясения находился в 81 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг находился на глубине 22 км под морским дном", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что, судя по инструментальным данным, в отдельных районах краевого центра подземные толчки могли ощущаться силой до трех баллов.

"Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", - подчеркнули в ведомстве.

МЧС России Петропавловск-Камчатский Тихий океан
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