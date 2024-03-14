Россия, Иран и Китай завершили совместное учение в Оманском заливе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Оманском заливе завершилась практическая часть учения с участием кораблей ВМС Ирана, Китая и ВМФ России, сообщили в четверг в Минобороны России.

"Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России - гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" - успешно завершили выполнение задач практической части совместного международного военно-морского учения "Морской пояс безопасности-2024" в Оманском заливе и прибыли в иранский порт Чехбехар", - говорится в сообщении.

В Чехбехаре в четверг будут подведены итоги учения и пройдёт торжественная церемония закрытия с участием военнослужащих из Ирана, Китая, России, а также стран-наблюдателей - Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР, отмечают в Минобороны.

За два дня учения в акватории Оманского залива российские военные моряки отработали с коллегами из ВМС Ирана и Китая совместное маневрирование и учение по связи, стрельбы из крупнокалиберных пулемётов и малокалиберной корабельной артиллерии по надводным и воздушным целям днём и ночью, а также провели учебную операцию по освобождению условно захваченного пиратами судна с привлечением вертолётов и высадкой досмотровых групп.

По информации российских военных, в учении было задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров ВМФ России, ВМС Ирана и Китая.

Россию на учениях представляли флагман Тихоокеанского флота России крейсер "Варяг", а также фрегат "Маршал Шапошников". После модернизации "Маршал Шапошников" оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").