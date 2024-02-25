Крейсер "Варяг" выполнил стрельбу по воздушной цели на учении в Индийском океане

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский ракетный крейсер "Варяг" отработал стрельбу по воздушной цели в рамках международного учения "МИЛАН-2024" в Индийском океане, сообщили в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Минобороны РФ.

"Крейсер в составе группы кораблей отработал ряд элементов по плану морской фазы учения, выполнив в море стрельбу по воздушной цели, тренировки по связи, пополнение запасов от судна обеспечения в назначенном морском районе", - говорится в сообщении.

24 февраля в Минобороны РФ сообщили, что у побережья Индии началась морская часть международного учения с участием российского ракетного крейсера "Варяг".

Это учение было организовано индийской стороной, уже проведены штабные тренировки на картах и согласованы отрабатываемые элементы, напомнили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, 19 февраля корабли Тихоокеанского флота прибыли в Индию для участия в международных многосторонних военно-морских маневрах "МИЛАН-2024".

После участия в морской части крейсер "Варяг" продолжит выполнение задач дальнего похода.