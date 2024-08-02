Поиск

МВД Венесуэлы объявило о задержании двух человек за перевозку оружия из США

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Глава МВД Венесуэлы Ремихио Себальос заявил, что задержаны двое мужчин, которые перевозили оружие и боеприпасы, предположительно, из США. Об этом сообщает EFE.

"Мы изъяли 218 единиц оружия, которое планировалось использовать для убийства граждан", - заявил министр.

По его словам, у подозреваемых также изъяли более 1,8 тысячи единиц боеприпасов, оружие, несколько фургонов, а также летательный аппарат - все это было доставлено в страну "с целью разрушения и создания хаоса среди венесуэльского народа".

По данным МВД, изъятое оружие подозреваемые привезли из США.

Один из задержанных оказался бывшим сотрудником Корпуса научных, уголовных и криминалистических расследований - крупнейшего полицейского ведомства Венесуэлы.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала жителей всех городов выйти 3 августа на улицы и протестовать против фальсификации результатов президентских выборов. По утверждению оппозиции, выборы выиграл оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутиа с 73% голосов. Однако официально было объявлено о победе действующего президента Николаса Мадуро, набравшего 51,7%. После объявления итогов выборов сторонники оппозиции стали выходить на акции протеста, сообщалось о многочисленных задержаниях и пострадавших.

МВД США Ремихио Себальос Эдмундо Гонсалес Уррутиа Венесуэла Мария Корина Мачадо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $77,06 за баррель

США готовятся перебросить авиацию на Ближний Восток из-за ожидаемого удара Ирана по Израилю

В Турции заблокировали доступ к Instagram

Что случилось этой ночью: пятница, 2 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });