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Израиль нанес удары по военным объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что атаковала в субботу вечером военные объекты движения "Хезболла" на территории Ливана.

"Солдаты ЦАХАЛ обнаружили ракетные установки в районах Хула и Хилат-Альдаба на юге Ливана и нанесли по ним удары", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что также был нанесен удар по "готовому к стрельбе беспилотнику "Хезболлы" и террористу, принадлежащему к воздушному подразделению "Хезболлы", который действовал в этом районе".

Кроме того, ВВС Израиля атаковали военные объекты "Хезболлы" и склад оружия в районах Ханин, Айта-аш-Шаб, Хиам и Блида на юге Ливана, информирует армейская пресс-служба.

По данным ЦАХАЛ, над территорией Израиля были обнаружены несколько беспилотников, летевших со стороны Ливана. Один дрон был перехвачен, несколько упало. Сообщений о пострадавших не поступало, зафиксированы разрушения.

Израиль ЦАХАЛ Ливан Хезболла
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