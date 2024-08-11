Экс-глава самарского Росимущества арестован по делу о превышении полномочий

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Экс-руководитель самарского территориального отделения Росимущества Айвар Кинжабаев арестован по обвинению в превышении полномочий при проведении сделки по продаже земельных участков, сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По версии обвинения, Кинжабаев незаконно провел сделку по продаже более 15 тыс. га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности.

"Участки перешли коммерческой структуре, подконтрольной заграничным собственникам, тогда как по закону - земли сельхозначения не могут отчуждаться в пользу иностранцев", - написал Хинштейн.

По данным парламентария, часть участков являлись особо охраняемой природной территорией.

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). Он заключен под стражу.

Кинжабаев возглавлял самарское территориальное управление Росимущества с апреля 2005 года по август 2018 года, а затем был и.о. руководителя территориального управления Росимущества по Москве. Позже вновь возглавил самарское управление Росимущества, покинув пост в июле 2024 года.

Как сообщалось, в 2018 году на Кинжабаева было совершено нападение: преступники проникли в его дом, где также находились жена, трое детей и работник, помогавший семье по хозяйству. В результате хозяин дома был избит и госпитализирован с ножевым ранением. Основной причиной нападения следователи рассматривали профессиональную деятельность потерпевшего.