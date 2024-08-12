Израиль обстрелян реактивными снарядами с территории Ливана

Армия Израиля в ответ наносит удары по пусковым установкам

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 30 реактивных снарядов, выпущенных со стороны Ливана в направлении израильской территории, по источникам пусков наносятся удары, сообщила армейская пресс-служба.

"Около 30 снарядов, направлявшихся из Ливана в сторону района Кабри (Израиль - ИФ), были обнаружены, некоторые из них упали на открытой местности", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

Отмечается, что данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ на минувшей неделе провел очередные военные учения в рамках подготовки к возможным боевым действиям на территории Ливана, а в субботу вечером израильтяне нанесли ряд ударов по военным объектам движения "Хезболла" на ливанской территории.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. Израильские власти предупреждали, что более не потерпят присутствие сил "Хезболлы" вдоль границы, и, если их не удастся отодвинуть дипломатическим путем, то могут прибегнуть к силовым методам.