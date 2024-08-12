Поиск

Израиль обстрелян реактивными снарядами с территории Ливана

Армия Израиля в ответ наносит удары по пусковым установкам

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 30 реактивных снарядов, выпущенных со стороны Ливана в направлении израильской территории, по источникам пусков наносятся удары, сообщила армейская пресс-служба.

"Около 30 снарядов, направлявшихся из Ливана в сторону района Кабри (Израиль - ИФ), были обнаружены, некоторые из них упали на открытой местности", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

Отмечается, что данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ на минувшей неделе провел очередные военные учения в рамках подготовки к возможным боевым действиям на территории Ливана, а в субботу вечером израильтяне нанесли ряд ударов по военным объектам движения "Хезболла" на ливанской территории.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. Израильские власти предупреждали, что более не потерпят присутствие сил "Хезболлы" вдоль границы, и, если их не удастся отодвинуть дипломатическим путем, то могут прибегнуть к силовым методам.

Израиль Ливан ХАМАС Хезболла ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к переговорам и деэскалации

Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к переговорам и деэскалации
Олимпийские игры-2024

В Париже прошла церемония закрытия Олимпиады-2024

В Париже прошла церемония закрытия Олимпиады-2024
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская разведка сообщила о готовящей атаке Ирана в ближайшие дни

Израильская разведка сообщила о готовящей атаке Ирана в ближайшие дни

Что произошло за день: воскресенье, 11 августа

СМИ сообщили, что США объявят в сентябре о начале вывода сил коалиции из Ирака

СМИ сообщили, что США объявят в сентябре о начале вывода сил коалиции из Ирака

Байден назвал Харрис и Уолза отличным тандемом для президентских выборов

Король Абдалла II заявил, что Иордания не даст втянуть себя в конфликт в Газе

Власти Турции начали разблокирование Instagram

Власти Турции начали разблокирование Instagram

Талибы объявили годовщину падения Кабула государственным праздником

Талибы объявили годовщину падения Кабула государственным праздником

Белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной

Белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });