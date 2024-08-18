Серия афтершоков фиксируется на Камчатке после мощного землетрясения

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Серия афтершоков наблюдается на Камчатке после мощного землетрясения, произошедшего в воскресенье в акватории Тихого океана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"На Камчатке фиксируется серия афтершоков, магнитудой от 3.9 до 5.0. Большинство из них неощущаемые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативные группы камчатских спасателей обследуют социально-значимые объекты. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 7:10 по местному времени (22:10 субботы по Москве) в Тихом океане в 108 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 6 км под морским дном.

В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 7 баллов. Землетрясение также ощущалось в городе Вилючинске, Елизовском и Усть-Камчатском районах.