Генсек ООН предупредил о катастрофе на тихоокеанских островах из-за глобального потепления

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Климатическая катастрофа грозит островным государствам в Тихом океане, так как на них очень сильно сказывается глобальное потепление, сообщил генсек ООН Антонию Гутерриш.

"Всемирная климатическая катастрофа ставит под угрозу существование тихоокеанского рая. Уровень моря поднимается беспрецедентными темпами", - приводят во вторник его слова западные СМИ. Так Гутерриш прокомментировал доклад ООН, согласно которому температура воды близ тихоокеанских островов повышается в три раза быстрее, чем в других частях света.

"Причина ясна - это парниковые газы, которые в основном образуются в результате сжигания ископаемого топлива. Море в буквальном смысле поглощает это тепло", - пояснил Генсек ООН, выступая в полинезийском государстве Тонга.

Он предупредил, что дальнейшее потепление климата создаст еще больше проблем для островов Тихого океана: им грозят все более серьезные наводнения, угрожающие сельхозкультурам, рыбному промыслу и источникам пресной воды.

Гутерриш также призвал мировое сообщество "резко увеличить финансирование и поддержку уязвимых стран" в Тихом океане.