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Пашинян заявил, что Ереван готов подписать соглашение о мире с Баку в течение месяца

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности подписания соглашения о мире с Азербайджаном в течение одного месяца.

В миреГлава МИД Армении заявил об историческом шансе подписать соглашение о мире с АзербайджаномЧитать подробнее

"Текст соглашения о мире достаточно созрел. Армения готова в течение одного месяца подписать соглашение", - сказал он журналистам в среду.

При этом Пашинян отметил, что заявления Баку о необходимости изменения Ереваном своей Конституции "является попыткой торпедирования переговорного процесса".

Премьер Армении также заявил, что разблокирование региональных коммуникаций может произойти раньше подписания соглашения о мире.

Армения Никол Пашинян Азербайджан
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