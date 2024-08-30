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Китайский ЦБ провел первую за десятки лет интервенцию на рынке облигаций

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в августе провел первую за десятки лет прямую интервенцию на рынке облигаций, пишет Financial Times со ссылкой на сообщение регулятора.

В частности, НБК приобрел необозначенное количество краткосрочных суверенных облигаций у первичных дилеров и продал пакет долгосрочных бумаг. Чистый объем покупок в августе составил 100 млрд юаней ($14 млрд).

Интервенция призвана предотвратить резкое падение доходности долгосрочных бумаг и ожидалась еще с июля.

В четверг китайский центробанк купил у министерства финансов долгосрочные суверенные бонды на 400 млрд юаней на фоне истечения сроков погашения более краткосрочных инструментов. По мнению трейдеров, таким образом НБК готовится к продлению интервенции.

Китай
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