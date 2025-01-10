Народный банк Китая приостановил выкуп казначейских облигаций

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Народный банк Китая приостанавливает выкуп казначейских облигаций на открытом рынке из-за нехватки предложения бумаг и возобновит его в свое время в зависимости от рыночных условий, сообщил НБК.

Ранее китайский регулятор неоднократно заявлял о риске формирования "пузыря" на рынке гособлигаций. Доходности казначейских бондов КНР упали до рекордных минимумов на фоне ожиданий существенного смягчения денежно-кредитной политики НБК для поддержки слабеющей экономики. Снижению доходностей также способствовал рост спроса на госбумаги как наиболее надежные активы в условиях продолжающегося кризиса на рынке недвижимости КНР и опасений дефляции в стране.

"Решение НБК означает, что регулятор обеспокоен падением доходностей гособлигаций", - сказал The Wall Street Journal главный экономист Pinpoint Asset Management Чживэй Чжан.

Снижение доходностей китайских бондов оказывает давление и на нацвалюту, курс офшорного юаня опускался до рекордного минимума в паре с долларом.

Объем чистого выкупа казначейских облигаций китайским ЦБ за пять месяцев с момента запуска программы (август-декабрь) составил порядка 1 трлн юаней ($136 млрд).

Доходность 10-летних бумаг на этой неделе достигла рекордно низких 1,6%. В пятницу она увеличилась до 1,675%.

Курс доллара в паре с офшорным юанем увеличился до 7,3526 юаня 7,3559 юаня на закрытие предыдущей сессии.