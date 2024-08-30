Лидер молдавских коммунистов выступил в защиту митрополии Молдавии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Молдавии, председатель Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин подверг критике заявления депутата правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Василия Шоймару о возможном запрете Молдавской митрополии.

В сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ПКРМ, Воронин выразил уверенность, что "это не личная инициатива Шоймару".

"Я знаю, что у Шоймару на языке то, что у его шефов - Санду (президент страны Майя Санду - ИФ), Гросу (спикер парламента Игорь Гросу - ИФ) и румынских советников в ближайших планах как основная цель", - подчеркнул лидер КПРМ.

По его словам, "подготовительная работа по уничижению в Молдове канонического православия началась уже давно".

"Фаворизация так называемой "Бессарабской митрополии" румынского патриархата, давление на молдавских священников, которых, по сути, всякими методами заставляют переходить из митрополии Молдовы в румынскую. Ведётся публичная травля и шельмование через подконтрольные СМИ тех святых отцов, кто выступает за сохранение Молдавской митрополии", - констатировал Воронин.

"И это далеко не полный список "спецмероприятий", которые призваны уничтожить единство православной церкви и веры в Молдове", - добавил он.

По мнению экс-президента, "уничтожив каноническую Церковь, нынешние власти уничтожают и страну".

"Война с Церковью, с православием и верой - это война с собственным народом. Если вы готовы пойти на это, вы являетесь государственными преступниками, отщепенцами и предателями", - заявил Воронин.

Накануне депутат PAS Шоймару заявил в ходе одной из телепередач, что "наступает время, когда мы, как и Украина, отделимся от Молдавской митрополии, которая фактически принадлежит России". "Я верю, что проблема митрополии будет решена этой осенью", - сказал депутат.

Партия "Действие и солидарность" (PAS) отмежевалась от заявлений Шоймару, заявив, что это его личное мнение, а не позиция партии.

"PAS дистанцируется от заявлений депутата Василия Шоймару о Митрополии Молдавии. Правительство не готовит никакого законопроекта или инициативы о ликвидации Метрополии. PAS поддерживает обе митрополии и хорошее взаимопонимание между прихожанами. Позиция PAS заключается в продвижении взаимопонимания между всеми гражданами республики Молдова, независимо от религии, культуры, языка или этнической принадлежности. По Конституции республики Молдова, церковь отделена от государства, автономна и не участвует в политической деятельности", - подчёркивается в заявлении PAS.