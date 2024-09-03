HPE рассчитывает на выплату до $4 млрд ущерба от наследников погибшего на яхте бизнесмена Линча

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американская Hewlett Packard Enterprise (HPE), поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, продолжит в судебном порядке добиваться выплаты ущерба в размере до $4 млрд от наследников британского предпринимателя, мультимиллионера Майка Линча, погибшего в результате крушения его яхты Bayesian у берегов Сицилии в прошлом месяце, пишет The Guardian со ссылкой на заявление компании.

В 2022 году HPE выиграла у Линча гражданское разбирательство в английском суде. Она обвиняла его и бывшего главного финансового директора его софтверной компании Autonomy Сушована Хуссейна в мошенничестве в контексте сделки по продаже ей Autonomy за $11 млрд в 2011 году.

Решение по возмещению ущерба ожидается в ближайшее время.

"В 2022 году судья английского высокого суда постановил, что HPE по существу выиграла гражданское разбирательство по искам о мошенничестве к доктору Линчу и мистеру Хуссейну, - цитирует газета заявление HPE. - Слушание по вопросу компенсации ущерба состоялось в феврале 2024 года, и судья вынесет решение по полагающейся HPE компенсации в надлежащий срок. HPE намерена довести этот процесс до конца".

В июне американский суд оправдал Линча в рамках другого дела о мошенничестве.

Его супруга Анджела Бакарес выжила в ходе крушения яхты. The Sunday Times оценивала их совокупное состояние в 500 млн фунтов стерлингов ($657 млн).

Акции HPE дешевеют на 0,6% в ходе предварительных торгов во вторник.