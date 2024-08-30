В Армении произошли перебои с электроснабжением из-за аварии на Армянской АЭС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Перебои в электроснабжении наблюдаются в Армении из-за отключения от системы Армянской АЭС.

"Из-за аварии в электроэнергетической системе Армении Армянская АЭС отключилась от системы", - сообщает министерство территориального управления и инфраструктур.

В сообщении отмечается, что причины аварии уточняются, в настоящее время подача электроэнергии в системе восстановлена.

В компании "Электрические сети Армении" сообщили, что в связи с выходом Армянской АЭС из электроэнергетической системы была отключена автоматика подстанции "Шаумян-2, в результате чего был обесточен ряд административных районов Еревана, Эчмиадзинского, Армавирского районов.

Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране. На станции работает единственный блок (с реактором ВВЭР-440 первого поколения), поставщиком топлива для него является "ТВЭЛ".