Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

В Армении произошли перебои с электроснабжением из-за аварии на Армянской АЭС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Перебои в электроснабжении наблюдаются в Армении из-за отключения от системы Армянской АЭС.

"Из-за аварии в электроэнергетической системе Армении Армянская АЭС отключилась от системы", - сообщает министерство территориального управления и инфраструктур.

В сообщении отмечается, что причины аварии уточняются, в настоящее время подача электроэнергии в системе восстановлена.

В компании "Электрические сети Армении" сообщили, что в связи с выходом Армянской АЭС из электроэнергетической системы была отключена автоматика подстанции "Шаумян-2, в результате чего был обесточен ряд административных районов Еревана, Эчмиадзинского, Армавирского районов.

Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране. На станции работает единственный блок (с реактором ВВЭР-440 первого поколения), поставщиком топлива для него является "ТВЭЛ".

Ереван АЭС Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Боррель пообещал к марту второй транш помощи Украине за счет активов РФ

Боррель пообещал к марту второй транш помощи Украине за счет активов РФ

Во всех штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

Во всех штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

Корабль Starliner без экипажа покинет МКС для возвращения на Землю 7 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });