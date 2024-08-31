Аварию на Армянской АЭС спровоцировал удар молнии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Причиной аварийной остановки Армянской АЭС стал удар молнии, заявили в министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

"30 августа в 21:55 Армянская АЭС была отключена от энергосистемы в режиме аварийной остановки. Причиной стал удар молнии, в результате чего системы безопасности станции перевели ее в режим безопасной остановки", - сообщили в пресс-службе министерства.

В релизе отмечается, что настоящее время сотрудники станции заняты ее перезапуском.

Ранее в компании "Электрические сети Армении" сообщали, что в связи с выходом Армянской АЭС из электроэнергетической системы была отключена автоматика подстанции "Шаумян-2", в результате чего был обесточен ряд административных районов Еревана, Эчмиадзинского, Армавирского районов.

Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране. На станции работает единственный блок (с реактором ВВЭР-440 первого поколения), топливо для него поставляет "ТВЭЛ".