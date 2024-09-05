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Южная Корея расширит список товаров, запрещенных к экспорту в РФ и Белоруссию

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Южная Корея расширит список товаров, на которые распространяются ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство промышленности.

"Правительство ужесточит борьбу с нелицензионным экспортом стратегических товаров и другими незаконными случаями", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минпрома, Сеул добавил в список товаров, запрещенных к поставке в Россию и Белоруссию, еще 243 наименования, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

Среди них - металлорежущие станки, компоненты для станкостроения, детали для оптических приборов и датчиков.

Министерство заявило, что в каждом конкретном случае оно будет рассматривать "исключительные случаи" поставок в обе страны.

Кроме того, правительство Южной Кореи внесло поправки в постановление об административных мерах в отношении нарушений экспортного контроля в отношении запрещенных стратегических товаров, чтобы ужесточить наказание для тех, кто неоднократно или намеренно нарушает запрет на экспорт.

Отмечается, что изменения вступят в силу в понедельник, 9 сентября.

Таким образом общее число товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию ограничен, вырастет с нынешних 1 тыс. 159 до 1 тыс.402.

Южная Корея Россия Белоруссия санкции
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