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США предъявили политологу Саймсу и его жене обвинения в нарушении действующих против РФ санкций

США предъявили политологу Саймсу и его жене обвинения в нарушении действующих против РФ санкций
Американский политолог Дмитрий Саймс
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минюст США в четверг предъявил обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии в нарушении американских санкций и сговоре с целью отмывания денег.

"Согласно первому обвинению, Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме нарушения санкций США в интересах находящейся под санкциями российской телекомпании "Первый канал", а также в отмывании средств, полученных в результате этой схемы", - говорится в заявлении на сайте Минюста.

В релизе утверждается, в частности, что Саймс после введения США в 2022 году санкций против "Первого канала" в обмен на вознаграждение выступал на нем в качестве ведущего и продюсера программ.

Помимо этого, считают в Минюсте, Саймс с женой "участвовали в схеме отмывания денег, зная, что транзакции были направлены на сокрытие дохода от нарушения санкционного законодательства".

По предположениям американского ведомства, Саймс и его супруга в настоящее время находятся в России.

Согласно пресс-релизу Минюста США, политологу, в случае если он попадает под суд в США, грозит до 60 лет тюрьмы, а его супруге - до 120 лет тюремного заключения.

Дмитрий Саймс Анастасия Саймс США
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