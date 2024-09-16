Госдеп обеспокоен развитием отношений РФ и КНДР

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Власти США обеспокоены развитием отношений в сфере безопасности между Россией и КНДР, заявил в понедельник представитель Госдепа Мэтью Миллер.

"Мы встревожены расширением сотрудничества между Россией и Северной Кореей в сферах, связанных с безопасностью", - сказал он на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать недавнюю поездку в КНДР секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

На прошлой неделе СБ РФ сообщил, что Шойгу 13 сентября посетил Северную Корею, был принят в Пхеньяне лидером КНДР Ким Чен Ыном.