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Власти Бразилии сообщили РФ о планах наращивания импорта газа

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Министр нефти, газа и биотоплива Бразилии Пьетро Мендес обсудил с послом РФ Алексеем Лабецким перспективы углубления сотрудничества в энергетическом секторе, в частности, в газовой отрасли, сообщает министерство горнодобывающей промышленности и энергетики республики.

"Gas Para Empregar (госпрограмма, дословно "газ для занятости" - ИФ) призвана содействовать увеличению поставок газа в Бразилию, а также стимулировать стратегический импорт в этом секторе", - приводятся в сообщении слова Мендеса.

Отмечается, что в ходе встречи также обсуждались возможности инвестирования в инфраструктуру и потенциал обмена технологиями.

По данным статистического справочника Energy Institute, Бразилия в 2023 году импортировала 1,3 млрд кубометров газа в виде СПГ. Из них 1 млрд кубометров был поставлен США, на поставки из РФ и Алжира пришлось примерно по одной партии. По трубопроводу Бразилия импортировала 5,4 млрд кубометров газа из Боливии.

Долгосрочных контрактов на поставки СПГ из РФ в Бразилию на данный момент нет. О поставке первой партии СПГ в Бразилию с проекта "Ямал СПГ" "НОВАТЭК" сообщил в сентябре 2018 года.

Программа Gas Para Empregar направлена на повышение доступности природного газа для промышленности (в частности, для производства азотных удобрений и нефтехимической продукции) по конкурентоспособным ценам. Предполагается, что это поспособствует созданию рабочих мест и увеличению ВВП Бразилии, а также обеспечит энергетическую и продовольственную безопасность.

Бразилия НОВАТЭК Пьетро Мендес Алексей Лабецкий Gas Para Empregar
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