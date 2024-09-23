Новый глава МИД Франции пообещал добиваться мирного решения конфликтов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Новый министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил о намерении с помощью международного права добиваться справедливого и прочного решения конфликтов на планете.

"Министерство иностранных дел Франции будет защищать международное право для установления справедливого и продолжительного мира на Украине, на Ближнем Востоке, на Гаити, в Южно-Китайском море, а также в странах, расположенных вблизи Великих Африканских озер", - заявил Барро по случаю вступления в должность.

22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость "подумать в будущем над отношениями Франции с Россией, а также над миром в Европе".

"Нам предстоит установить новый мировой порядок, который ныне неполный и несправедливый", - заявил он на "Встрече во имя мира", которую организовала мирская католическая ассоциация "Община Святого Эгидия".