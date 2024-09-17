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Более 310 тыс. человек подписали петицию с призывом к импичменту Макрона

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 310 тыс. человек по состоянию на вечер вторника подписали подготовленную левой партией "Непокоренная Франция" петицию, призывающую объявить импичмент президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Согласно данным, опубликованным на посвященном этой петиции сайте, ее подписали 311 458 человек. "Следующая цель - 400 тыс. подписей", - отмечается на сайте.

В свою очередь, "Непокоренная Франция" напоминает о запланированной на 21 сентября демонстрации против назначения премьер-министром Франции представителя правоцентристских "Республиканцев" Мишеля Барнье.

Ранее во вторник бюро нижней палаты французского парламента, Национального собрания, утвердило проект резолюции по процедуре отстранения президента от власти.

"Непокоренная Франция" выступила с инициативой импичмента Макрона после его отказа выдвинуть на пост премьера страны кандидата от победившей на парламентских выборах левой коалиции "Новый народный фронт" - Люси Касте.

Франция Эммануэль Макрон
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