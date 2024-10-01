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База США близ Багдада подверглась обстрелу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Военная база США Виктория, расположенная недалеко от международного аэропорта Багдада в Ираке, подверглась обстрелу, сообщает телеканал Al Mayadeen.

"В ответ на неизменную поддержку США израильской агрессии в Газе, Ливане и Йемене в ночь с понедельника на вторник была совершена атака на американскую военную базу Виктория недалеко от аэропорта Багдада", - говорится в публикации.

Корреспондент Al Mayadeen в Ираке сообщил, что возле базы были слышны четыре взрыва, а внутри объекта звучали сирены тревоги.

США военная база Ирак
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