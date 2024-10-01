Генсек НАТО верит в позитивное сотрудничество с любым будущим президентом США

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Новый генсек НАТО Марк Рютте уверен, что альянс сохранит свое единство, независимо от того, кто будет избран президентом Соединенных Штатов.

"Я работал с Дональдом Трампом четыре года, я работал и с Камалой Харрис. Я с уважением отношусь к обоим", - заявил Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на своей первой пресс-конференции в качестве генсека альянса после вступления в должность во вторник.

При этом Рютте напомнил, что именно Трамп в его бытность президентом США повлиял еще в 2018 году на то, что союзники по НАТО "придали импульс" своим оборонным расходам. Кроме того, многие государства-члены организации, продолжил генсек, учли заявления Трампа о проблеме усиления Китая.

Рютте также отметил "впечатляющий послужной список" Харрис и то, как она отстаивает ценности Запада.

"Мы уверены, что сохраним единство. И очень важно, чтобы мы понимали, для чего это необходимо: речь идет о нашей обороне и наших ценностях", - сказал новый глава Североатлантического альянса.