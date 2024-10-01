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В ЕЭК отметили, что доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС достигла 90%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Доля расчетов в национальных валютах в Евразийском экономическом союзе по итогам 2023 года достигла 90%, заявил во вторник журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Как сообщил Сагинтаев по итогам состоявшегося 1 октября в Ереване заседания Евразийского межправсовета, "в ЕАЭС продолжается работа по развитию кооперационных связей между производительными комплексами". "Это является одним из ключевых факторов планомерного использования потенциала интеграции", - подчеркнул он.

Санитаева цитирует госагентство БелТА.

"В 2023 году объем взаимной торговли кооперационными товарами превысил $30 млрд. При этом растет доля расчетов в национальных валютах: по итогам прошлого года этот показатель достиг 90%", - отметил глава коллегии ЕАЭС.

ЕАЭС ЕЭК Бакытжан Сагинтаев
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