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Совфед одобрил закон о праве президента продлить пребывание на службе главы СКР

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о возможности продления президентом РФ срока пребывания на службе председателя Следственного комитета РФ.

Закон вносит соответствующее дополнение в часть 4 статьи 30 № 403-ФЗ "О Следственном комитете РФ", указывающее, что "срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации".

Проект закона был внесен в парламент главой государства.

Совет Федерации СКР
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