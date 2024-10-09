Совфед одобрил закон о праве президента продлить пребывание на службе главы СКР

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о возможности продления президентом РФ срока пребывания на службе председателя Следственного комитета РФ.

Закон вносит соответствующее дополнение в часть 4 статьи 30 № 403-ФЗ "О Следственном комитете РФ", указывающее, что "срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации".

Проект закона был внесен в парламент главой государства.