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Премию Нобеля по экономике присудили за исследование влияния институтов на развитие стран

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование влияния институтов на развитие стран
Фото: Steffen Trumpf/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2024 год стали американские ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон из Массачусетского технологического института и Джеймс Робинсон из Университета Чикаго. В Нобелевском комитете сообщили, что премия вручается за "исследования того, как формируются общественные институты и как они влияют на процветание".

В пресс-релизе поясняется, что работы ученых позволили понять, как политические и экономические институты государства влияют на экономическое развитие стран, продемонстрировали "важность общественных институтов для преуспевания страны". "Общество, где нет верховенства закона, где институты эксплуатируют население, не генерирует рост или изменений к лучшему, и исследования лауреатов помогают понять причину этих процессов", - говорится в пресс-релизе комитета.

Робинсон и Аджемоглу по итогам исследований написали ставшую бестселлером книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные". Авторы противопоставляют два типа институтов: инклюзивные – направленные на включение широких слоев общества в экономическую и политическую жизнь, поощряющие и стимулирующие людей к экономической деятельности, и экстрактивные – направленные на исключение большей части общества из процесса принятия политических решений и распределения доходов.

С распространением европейской колонизации менялись и общественные институты в тех местах, порой это было драматично, но не везде процесс протекал одинаково. На одних территориях целью была эксплуатация коренного населения и извлечение ресурсов, в других местах колонизаторы создавали инклюзивные институты, политические и экономические системы для долгосрочной выгоды европейских мигрантов.

Аджемоглу, Джонсон и Робинсон показали, что одним из объяснений различий в благосостоянии стран являются общественные институты, которые были сформированы во время колонизации. Институты часто вводились в странах, которые на момент колонизации были бедны, и со временем жизнь населения менялась к лучшему. Это важная причина того, почему бывшие колонии, которые когда-то были богатыми, теперь бедны, и наоборот, отмечается в пресс-релизе.

В прошлом году премию получила Клаудия Голдин "за помощь в понимании положения женщин на рынке труда". В 2022 году лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг "за исследование банков и финансовых кризисов".

Премия по экономике, в отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, физике, химии, литературе и премии мира, была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Шведским национальным банком в 1968 году. Премия по экономике за 2024 год стала 56-й с 1969 года.

Нобелевские лауреаты 2024 года

Обладателями премии по медицине и физиологии в этом году стали американские ученые Виктор Эмброс и Гэри Равкан за открытие и исследование микроРНК.

Нобелевскую премию по физике в 2024 году разделили американский ученый Джон Хопфилд и британо-канадский ученый Джеффри Хинтон за машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей.

Нобелевскую премию по химии за изучение структуры белков получили американский ученый Дэвид Бейкер из Медицинского института Говарда Хьюза, а также британские сотрудники компании Google DeepMind Демис Хассабис и Джон Джампер.

Нобелевская премия по литературе присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган.

Лауреатом Нобелевской премии мира стала японская ассоциация Nihon Hidankyo (Нихон Хиданкё), объединяющая различные организации "хибакуся" – японских граждан, переживших атомные бомбардировки.

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