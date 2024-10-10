Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста американца Татера

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следователя о продлении ареста гражданина США Джозефа Татера (Josef Tater), обвиняемого в применении насилия к сотруднице полиции в Москве и заявлявшего о намерении получить в РФ политическое убежище, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В суд поступило ходатайство следователя в отношении Татера", - сообщили агентству в суде.

Как ожидается, ходатайство будет рассмотрено судом в пятницу.

О задержании Татера за мелкое хулиганство в Москве и возбуждении в его отношении уголовного дела о применении насилия к сотруднице полиции стало известно 14 августа.

В тот же день Мещанский суд Москвы назначил Татеру 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство, а на следующий - по ходатайству следствия отправил на два месяца в СИЗО в качестве меры пресечения на время следствия по уголовному делу.

При рассмотрении апелляции на арест американца его адвокат сообщил, что тот приехал в РФ с целью получения политического убежища, а сам Татер заявил присутствовавшим в суде представителям американской дипмиссии, что не считает себя гражданином США.

Татеру предъявлено обвинение по статье о применении не опасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти. Вину он не признает.

Как сообщалось, Татер - по данным источника "Интерфакса", уроженец Чехии 1978 года рождения, гражданин США, постоянно проживающий в штате Джорджия - пытался заселиться в гостиницу на Проспекте Мира в Москве без необходимых документов. При этом американец вел себя агрессивно и нецензурно выражался, заявили сотрудники отеля и полиции.

Татеру было отказано в заселении, поскольку у него не было миграционной карты, а также из-за его поведения, сообщил "Интерфаксу" источник.

Согласно постановлению об административном аресте Татера, американец, "выразив явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания о прекращении противоправных действий не реагировал".

Кроме того, согласно пояснениям одного из сотрудников отеля, в гостинице, где американец жил до этого, Татер "разгромил номер".

Как следует из постановления, сотрудники полиции предупредили Татера о возможности применения к нему физической силы, на что тот не отреагировал, в связи с чем был закован в наручники и доставлен в отдел МВД.

Позднее, в отделе полиции, американец ударил по предплечью и толкнул сотрудницу полиции, сообщил источник "Интерфакса".

Как отмечается в постановлении об административном аресте Татера, в хулиганстве он вину не признал и пояснил, что не ругался, а сотрудники отеля отказали ему в заселении из-за "некорректного поведения", однако письменный отказ предоставить отказались. Из пояснений американца также следовало, что он употреблял алкоголь в баре отеля, где он был задержан.

По данным источника, Татер прибыл в РФ по туристической визе в РФ в конце июля.

Согласно профилю Татера на платформе для профессиональных коммуникаций LinkedIn, последние десять лет он работал налоговым инспектором и налоговым аналитиком в различных компаниях в Джорджии. До задержания, следует из профиля, занимал должность представителя по развитию бизнеса в компании в Атланте.

В своем профиле Татер также утверждает, что владеет чешским языком.

Из открытых источников также следует, что Татер неоднократно задерживался сотрудниками правоохранительных органов в округах Кобб, Бартоу и Уайт штата Джорджия. О каких правонарушениях идет речь, в открытых данных не указано.