Нобелевская премия мира присуждена японской организации Nihon Hidankyo

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Норвежский нобелевский комитет объявил в пятницу в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2024 год. Премия присуждена японской ассоциации Nihon Hidankyo (Нихон Хиданкё), объединяющей различные организации "хибакуся" – японских граждан, переживших атомные бомбардировки. Премия присуждается с формулировкой "за усилия достичь мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельств очевидцев того, что ядерное оружие никогда больше не должно быть использовано".

Норвежский нобелевский комитет в пресс-релизе отмечает, что "судьбы тех, кто пережил ад Хиросимы и Нагасаки, долгое время скрывались и игнорировались". В 1956 году местные организации хибакуся вместе с пострадавшими от испытаний ядерного оружия в Тихом океане сформировали "Японскую конфедерацию организаций жертв атомных и водородных бомб". Это название было сокращено на японском языке до Нихон Хиданкё. В дальнейшем она станет крупнейшей и самой влиятельной организацией хибакуся в Японии. Нихон Хиданкё предоставила тысячи свидетельских показаний, опубликовала резолюции и публичные обращения, а также ежегодно отправляла делегации в ООН и на различные мирные конференции, чтобы напомнить миру о необходимости ядерного разоружения.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки остаются единственными в истории человечества случаями боевого применения ядерного оружия. Атаку осуществили Вооруженные силы США на завершающем этапе Второй мировой войны. Самолеты американских ВВС сбросили атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк" на города Хиросиму и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 года. В результате бомбардировки Хиросимы и последовавшей лучевой болезни погибли около 130 тыс. человек, а по данным администрации Нагасаки, всего с момента бомбардировки до настоящего времени в Нагасаки от последствий взрыва скончались 74 тыс. человек.

В пресс-релизе говорится, что присуждением премии мира Нихон Хиданкё комитет желает почтить память всех выживших, которые, несмотря на физические страдания и горечь воспоминаний, решили использовать свой полученный дорогой ценой опыт, чтобы укрепить надежду и стремление к миру.

"Однажды среди нас больше не будет "хибакуся" как свидетелей истории. Но благодаря силе памяти и постоянной приверженности новые поколения в Японии продолжают передавать опыт и послание свидетелей. Они вдохновляют и обучают людей по всему миру. Таким образом они помогают соблюдать ядерное табу – необходимое условие мирного будущего человечества", - отмечается в пресс-релизе комитета.

Нобелевский комитет напоминает, что в следующем году исполнится 80 лет с тех пор, как впервые была применена ядерная энергия в военных целях: "Сегодняшнее ядерное оружие обладает гораздо большей разрушительной силой. Они могут убить миллионы людей и окажут катастрофическое воздействие на климат. Ядерная война может уничтожить нашу цивилизацию".

Норвежский нобелевский комитет, вручающий премию мира, состоит из пяти членов, которых назначает парламент. На Нобелевскую премию мира 2024 года были номинированы 285 кандидатов – 196 физических лиц и 89 организаций. Полный список кандидатов традиционно держится в секрете 50 лет, но те, кто выдвигают кандидатуры, могут рассказать о своем выборе.

В 2024 году денежная часть премии составляет 11 млн шведских крон (немногим меньше $1,1 млн).

В 2023 году Нобелевская премия мира была присуждена иранской правозащитнице и вице-президенту правозащитного центра "Защитники прав человека" Наргиз Мохаммади. Она находится под стражей в Иране с ноября 2021 года, ее неоднократно арестовывали с 2011 года и приговаривали к лишению свободы за действия против государственной безопасности и антиправительственную пропаганду. Поскольку Мохаммади не могла лично получить премию, награду передали ее детям.

В 2022 году Нобелевская премия мира была присуждена российскому "Мемориалу" (внесен Минюстом в реестр иноагентов и ликвидирован), украинскому "Центру гражданских свобод" и белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому.

Лауреаты 2024 года

Накануне стало известно, что Нобелевская премия по литературе за 2024 год присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган.

Нобелевскую премию по химии за изучение структуры белков получили американский ученый Дэвид Бейкер из Медицинского института Говарда Хьюза, а также британские сотрудники компании Google DeepMind Демис Хассабис и Джон Джампер.

Нобелевскую премию по физике в 2024 году разделили американский ученый Джон Хопфилд и британо-канадский ученый Джеффри Хинтон за машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей.

Обладателями премии по медицине и физиологии в этом году стали американские ученые Виктор Эмброс и Гэри Равкан за открытие и исследование микроРНК.

Нобелевская неделя завершится в понедельник, 14 октября, объявлением лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.