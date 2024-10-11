Что произошло за день: пятница, 11 октября

Встреча президентов России и Ирана, лауреат Нобелевской премии мира, ожидаемый первый снег в Москве

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин в Ашхабаде провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и пригласил его посетить Россию с официальным визитом.

- Факельное горение на нефтетерминале в Феодосии прекратилось. Как сообщалось, пожар начался утром 7 октября.

- Нобелевскую премию мира получила японская ассоциация Nihon Hidankyo. Она объединяет организации выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

- Гендиректор "Княгининской швейной фабрики" Александр Свистунов арестован. Он стал фигурантом дела о даче взятки в особо крупном размере бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику в рамках исполнения госконтракта.

- ФАС усиливает контроль за ценами на АЗС "Сургутнефтегаза" и "Татнефти", "чтобы в случае необходимости принимать меры по недопущению роста розничных цен выше уровня инфляции".

- Первый снег может пойти в Москве в ночь на 14 октября. Роман Вильфанд говорит, что столичным автовладельцам до 20 октября не стоит менять резину, а в регионах Урала, Приволжья и далее на восток от Москвы нужный момент уже настал.