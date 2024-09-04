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Власти Приднестровья запретили использование термина "Транснистрия"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Власти Приднестровья запретили использовать термин "Транснистрия"; в среду за эту законодательную инициативу лидера Приднестровья Вадима Красносельского единогласно проголосовали депутаты Верховного совета непризнанной ПМР, решение принято сразу в двух чтениях.

Термин "Транснистрия" является переводом на румынский и другие языки названия "Приднестровье" и означает "за Днестром".

Представляя свою инициативу, Красносельский вновь заявил, что "термин "Транснистрия" необходимо отнести к понятиям "фашизм и нацизм". По его мнению, запрет на использование термина "Транснистрия" будет способствовать "восстановлению исторической справедливости" и станет "важным шагом к обретению признания Приднестровской Молдавской Республики".

По его мнению, название Приднестровье не следует переводить на английский, румынский и другие языки. "Есть хорошее слово "Приднестровье". Можно его говорить на любом языке. Пусть учатся", - заявил Красносельский.

Согласно принятому решению, будут внесены изменения в законы "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также Административный кодекс. Ответственность нарушителям предусмотрена либо в виде ареста на срок до 15 суток или штрафа. Для физических лиц - 368 рублей (порядка 315 леев), для юридических лиц до 9200 рублей (7,8 тыс. леев).

При этом новые положения законодательства не распространятся на случаи, "при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

Ранее Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии высказалось против использования термина "Приднестровье". Бюро рекомендовало использовать название "левобережные районы Республики Молдова" или "приднестровский регион" с маленькой буквы.

Приднестровье Молдавия Вадим Красносельский
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