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МИД РФ предостерег от провокаций против российских миротворцев в Приднестровье

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Любые провокации в отношении российских миротворцев в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Российскую Федерацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В экспертном сообществе Молдавии обращают внимание на беспрецедентный виток враждебной риторики в отношении Приднестровья, а также тиражируемых в средствах массовой информации высказываний радикальных политиков, которые призывают с помощью ВСУ "избавиться от российского военного присутствия" в регионе", - сказала Захарова на брифинге в среду "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Хотели бы в связи с этим в очередной раз недвусмысленно предостеречь от подобных авантюр. С такими инициативами могут выступать только враги молдавской государственности и молдавского народа, желающие его скорейшего уничтожения", - добавила она.

Захарова напомнила, что помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев, там проживают около 220 тысяч граждан России.

"Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - сказала официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ Мария Захарова Приднестровье Молдавия
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