ФАС предписала МТС перечислить в бюджет 3 млрд руб. незаконно полученного дохода

Речь идет о доходе от повышения цен на связь весной

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала ПАО "МТС" перечислить 3 млрд рублей в федеральный бюджет из-за нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении регулятора.

В начале октября ФАС признала МТС нарушителем за повышение стоимости услуг сотовой связи - в среднем на 8% в апреле-мае текущего года.

Повышение тарифов затронуло более 30 млн абонентов МТС. При этом анализ ФАС показал, что повышение стоимости услуг "является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей".

"Такая мера изъятия необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисления средств в бюджет применена ведомством впервые при установлении такого правонарушения. ФАС России считает, что она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи", - говорится в сообщении ФАС.

Помимо перечисления средств в бюджет, регулятор предписал МТС снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг.