Гололедица может образоваться в ряде районов московского региона в понедельник

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Мокрый снег, гололед и гололедица прогнозируются в отдельных районах Подмосковья в понедельник из-за прохождения фронтального раздела и ветра с порывами до 15 м/с, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Через Москву проходит хорошо выраженный фронтальный раздел. В связи с прохождением атмосферного фронта в течение 14 октября в отдельных районах Московской области ожидается ледяной дождь, местами гололед, на дорогах гололедица", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что образование гололедицы связано с тем, что в столичном регионе будут осадки в виде дождя и иногда в виде мокрого снега, а также из-за сильного ветра с порывами. Гололедица не прогнозировалась бы, если бы не было сильного ветра, сказал Вильфанд.

"Прогнозируется ветер до 15 метров в секунду, и на участках дорог при таком ветре может создаваться условие для гололедицы", - добавил Вильфанд.