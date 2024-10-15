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Назначен новый посол Чехии в России

Он начнет работать в Москве в ближайшие месяцы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Новым послом Чехии в России назначен Даниэл Коштовал, он поедет в Москву в ближайшие месяцы, сообщил МИД Чехии.

"Ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии - Великобритания, Франция, Германия, Польша и США, имеют послов в России. Я желаю послу больших сил в сложной миссии, направленной на продвижение интересов Чехии", - министр иностранных дел Ян Липавский.

"Новый посол уже получил агреман России. Ожидается, что он приступит к работе в первые месяцы следующего года", - подчеркивается в сообщении.

Коштовал уже работал в чешском посольстве в Москве в 2003-2006 годах. Он также занимал должности директора департамента политики безопасности, директора департамента Северной и Восточной Европы и генерального директора по неевропейским странам в МИД Чехии. В 1998-2002 годах он работал в постпредстве Чехии при НАТО, а в 2009-2011 годах - в посольстве Чехии в Вашингтоне.

Ян Липавский Чехия Москва МИД Даниэл Коштовал
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