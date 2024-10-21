Дефицит бюджета США в 2024 фингоду стал третьим по величине в истории

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США по итогам 2024 финансового года, который завершился 30 сентября, составил $1 трлн 832,8 млрд, увеличившись на $137,6 млрд (на 8,1%) относительно предыдущего года, сообщило министерство финансов страны.

Отрицательное сальдо стало третьим по величине в истории, более значительный дефицит был зафиксирован только в первые два года пандемии COVID-19.

Доходы в прошлом фингоду выросли на 10,8% - до $4 трлн 918,7 млрд.

Между тем расходы повысились на 10,1% и составили $6 трлн 751,55 млрд. В том числе процентные выплаты по госдолгу взлетели на 29% - до рекордных $1,133 трлн. Кроме того, выросли затраты в рамках программы медицинского страхования Medicare (на 4%, до $1,05 трлн), в системе социального страхования (на 7%, до $1,52 трлн), на военные программы (на 6%, до $826 млрд).

Дефицит бюджета США в 2024 фингоду составил 6,4% ВВП против 6,2% ВВП годом ранее.

Между тем в сентябре был зафиксирован профицит в размере $64,263 млрд по сравнению с дефицитом в $170,715 млрд за тот же месяц прошлого года. Доходы повысились на 12,9% и достигли $527,62 млрд. Расходы сократились на 27,4% - до $463,357 млрд, что было обусловлено переносом ряда платежей на август с 1 сентября, которое в этом году выпало на нерабочий день.