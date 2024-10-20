Поиск

Выборы президента в Молдавии признаны состоявшимися

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Выборы президента Молдавии состоялись, конституционный референдум по вопросу европейской интеграции республики пока нет, сообщили "Интерфакс" в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 15:00 по Москве, согласно сообщению, в выборах приняли участие 35,17% избирателей, включенных в списки для голосования. Для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы в выборах приняли участие не менее одной трети избирателей.

В миреСанду призвала граждан Молдавии принять участие в выборах президента и референдумеЧитать подробнее

Такая же норма действует и для признания состоявшимся конституционного референдума. По состоянию на 15:00, по данным ЦИК, в голосовании на референдуме проголосовало 25% избирателей. Такая разница связаны с тем, что Партия социалистов и некоторые другие оппозиционные партии призвали своих избирателей бойкотировать референдум.

В воскресенье в Молдавии проходят выборы президента. На пост главы государства баллотируется 11 кандидатов. Одновременно проходит референдум о внесении поправок в Конституцию, касающихся европейской интеграции.

Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Тбилиси началась акция оппозиции под лозунгом европейской интеграции

Тегеран заявил о выборе целей для атак в Израиле в случае удара того по Ирану

В Кремле сообщили, что Путин и Вучич обсудили в телефонной беседе Украину

Вучич поблагодарил Путина за готовность РФ поставить Сербии газ зимой

Вучич поблагодарил Путина за готовность РФ поставить Сербии газ зимой

Власти Кубы пока не могут восстановить работу энергосистемы страны

Власти Кубы пока не могут восстановить работу энергосистемы страны

США модернизируют летные поля в ряде районов Тихого океана для противостояния КНР

Иран начал строить заграждения вдоль восточной границы

Иран начал строить заграждения вдоль восточной границы

Иран отрицает причастность к атаке беспилотников на резиденцию Нетаньяху

США расследуют утечку разведданных с оценкой подготовки Израиля к атаке на Иран

США расследуют утечку разведданных с оценкой подготовки Израиля к атаке на Иран

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });