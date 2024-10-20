Выборы президента в Молдавии признаны состоявшимися

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Выборы президента Молдавии состоялись, конституционный референдум по вопросу европейской интеграции республики пока нет, сообщили "Интерфакс" в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 15:00 по Москве, согласно сообщению, в выборах приняли участие 35,17% избирателей, включенных в списки для голосования. Для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы в выборах приняли участие не менее одной трети избирателей.

Такая же норма действует и для признания состоявшимся конституционного референдума. По состоянию на 15:00, по данным ЦИК, в голосовании на референдуме проголосовало 25% избирателей. Такая разница связаны с тем, что Партия социалистов и некоторые другие оппозиционные партии призвали своих избирателей бойкотировать референдум.

В воскресенье в Молдавии проходят выборы президента. На пост главы государства баллотируется 11 кандидатов. Одновременно проходит референдум о внесении поправок в Конституцию, касающихся европейской интеграции.