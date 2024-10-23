Генсек ООН прибыл в Казань на саммит БРИКС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Казань на саммит БРИКС прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана в среду.

"Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в работе саммита глав государств БРИКС", - говорится в сообщении.

В аэропорту гостя встретил председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг Гутерриш планирует поговорить о кризисе на Украине.

Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.