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Китай за 9 месяцев увеличил поставки чая в РФ почти на 15% до $42,2 млн

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Китай в январе-сентябре этого года увеличил поставки чая в РФ на 14,7%.

Как сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, РФ за 9 месяцев импортировала из Китая чая на $42,2 млн против $39,8 млн за аналогичный период прошлого года (рост на 14,7%). В то же время в сентябре этого года поставки резко снизились – до $2,96 млн с $4,9 млн за аналогичный месяц прошлого года.

По данным ГТУ КНР, в январе-сентябре Китай поставлял чай в 126 стран мира. Наиболее крупными покупателями являются Марокко ($166,3 млн), Гана ($123,1 млн), Малайзия ($77,2 млн), Мавритания ($49,1 млн), США ($43,4 млн), Узбекистан ($38,2 млн), Япония ($38 млн) и другие.

Производство чая в Китае достигает 3,5 млн тонн в год.

По данным ГТУ, поставки кофе из Китая в РФ за 9 месяцев этого года выросли до $13,3 млн с $10,8 млн годом ранее. В то же время в сентябре наметился спад - до $1,059 млн с $1,103 млн за аналогичный месяц прошлого года.

Кофе Китай поставляет в 52 страны.

Китай РФ
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