Харрис заявила о готовности на когнитивный тест и призвала Трампа пройти его

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в интервью CBS News выразила готовность пройти тест на когнитивные способности и призвала экс-президента Дональда Трампа тоже это сделать.

"Конечно, я бы согласилась пройти когнитивный тест", - отметила Харрис.

"И я предложила бы Трампу пройти точно такой же тест", - добавила она.

Ранее Трамп подверг сомнениям умственные способности Харрис.

"Я считаю, что очень важно, чтобы Камала Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и умственную гибкость. Ее действия привели к тому, что многие полагают, что с ней, возможно, что-то не так", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что, по его мнению, Харрис "медленно и вяло отвечает даже на самые простые вопросы".