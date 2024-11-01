Пентагон объявил о транше военной помощи для Украины в $425 млн

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - США выделяют очередной транш военной помощи Украине, сообщили в пятницу в Пентагоне.

"Пентагон сегодня объявил о дополнительной помощи Украине (...). Это 69-й транш военной помощи, предоставляемой с арсеналов Минобороны США Украине с августа 2021 года", - говорится в сообщении американского оборонного ведомства.

В нем отмечается, что стоимость нынешнего транша оценивается в $425 млн. "Это даст Украине доступ к оружию, в котором она крайне нуждается. В частности, речь идет о ракетах ПВО, боеприпасах для ствольной артиллерии и РСЗО, о бронированных машинах и о противотанковом оружии", - подчеркивает Пентагон.

В сообщении поясняется, что речь идет не о закупке нового оружия, а о передаче оружия, которое хранится в арсеналах в США.

В пакет помощи, в частности, вошли дополнительные ракеты для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые гранатометы AT-4, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, ракеты для ПТРК TOW.

Также США направят Киеву бронированные машины Stryker, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, боеприпасы класса "воздух-поверхность", вооружение для борьбы против беспилотников.