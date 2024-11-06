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Глава предвыборного штаба Харрис не ожидает результатов выборов в ближайшие часы

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Председатель предвыборного штаба кандидата от Демократической партии Камалы Харрис Джен О'Мэлли Диллон сообщила сотрудникам по электронной почте, что не ожидает быстрого завершения предвыборной гонки.

"Мы уже несколько недель говорим о том, что результаты этой гонки могут не быть объявлены сегодня вечером. Те из вас, кто был в 2020 году, хорошо это знают: для подсчета всех голосов требуется время - и все голоса будут подсчитаны. Вот как работает наша система", - написала она.

По ее словам, "гонка не будет в центре внимания до раннего утра".

Она предложила сотрудникам немного отдохнуть. "Давайте закончим то, что нам предстоит сделать сегодня вечером, немного поспим и будем готовы к тому, чтобы завтра завершить начатое", - отметила О'Мэлли Диллон.

Выборы президента проходят в США.

За пост президента борются кандидат от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис и республиканец, экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Вместе с президентом будет избран вице-президент. Кандидатом от демократов на эту должность выступает губернатор штата Миннесота Тим Уолз, от республиканцев - сенатор Джей Ди Вэнс.

Согласно предварительным прогнозам Associated Press, Трамп набирает 230 голосов выборщиков, Харрис - 205.

Для победы кандидату в президенты нужно набрать голоса 270 выборщиков.

США Камала Харрис Дональд Трамп
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