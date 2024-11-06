Нефть Brent подешевела до $74,63 за баррель

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок дешевеет утром в среду после уверенного роста накануне, рынок оценивает промежуточные результаты президентских выборов и неофициальные данные о запасах в США.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 по московскому времени составляли $74,63 за баррель, что на $0,9 (1,19%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,45 (0,6%) - до $75,53 за баррель, причем в ходе сессии их цена поднималась выше $76 за баррель впервые с 24 октября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром снизилась на $0,81 (1,13%) и достигла $71,18 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,51 (0,7%) - до максимальных за две недели $71,99 за баррель.

Согласно предварительным оценкам Associated Press, республиканец Дональд Трамп набирает по итогам голосования 230 голосов выборщиков, демократ Камала Харрис - 205. Для победы кандидату в президенты нужно набрать голоса 270 выборщиков.

Между тем обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в стране за неделю на 3,1 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 18:30 среды по московскому времени.

Трейдеры также следят за ураганом "Рафаэль", который ставит под угрозу добычу в Мексиканском заливе. Из-за него производство на американском побережье может снизиться на 1,7 млн баррелей в сутки, пишет Trading Economics.