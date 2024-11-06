В ЕК считают преждевременными прогнозы отношений ЕС с администрацией Трампа

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил о преждевременности прогнозов того, как Евросоюз будет адаптировать свою политику в отношении администрации избранного президента США Дональда Трампа.

"Комиссия готовилась, - и это нормально, - к результату американских выборов и к возможной победе того или другого из кандидатов. Эта подготовка, разумеется, распространялась на все политические сферы, которые могут быть затронуты в ЕС при реализации политики нового президента и новой администрации США", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в среду.

"Совершенно преждевременно на данной стадии говорить что бы то ни было о политике, которую ЕС мог бы применить, так как новая администрация займет свое место только в будущем году. И тогда нужно будет посмотреть, какую политическую ориентацию изберет эта администрация", - добавил Мамер.

При этом пресс-секретарь сослался на то, что между сторонами есть "отношения, укоренившиеся в глубокой истории". ЕС и США являются крупными партнёрами в торговле и инвестициях и вместе работают над такими проблемами, как украинский кризис. Это, по мнению Мамера, выходит за рамки результата выборов как такового.

"Конечно, мы полностью верим в то, что это трансатлантическое партнерство будет сохранено. Это первое. А второе: ЕС имеет свои собственные ясные и сильные политические цели, и у нас есть собственные политические инструменты", - подчеркнул представитель ЕК. Он напомнил, что ЕС является союзом 450 млн жителей и обладает одной из самых мощных экономик мира.

"Мы продолжим работать над нашими политическими приоритетами", - сказал Мамер.

В ответ на вопрос, как ЕС воспримет действия избранного президента США в отношении событий на Украине, пресс-секретарь сказал: "Мы не будем реагировать на все комментарии и заявления, которые могут быть сделаны или которые могли быть сделаны новым президентом США. Мы обращаем внимание на факты, а не на заявления. Мы убеждены, что у США, как и у ЕС, есть ключевой интерес видеть Украину сильной и суверенной".

"Мы продолжим реализовывать нашу политику, наши приоритеты, касающиеся Украины. Не будем забывать, что в вопросе поддержки Украины мы являемся по-настоящему крупным поставщиком помощи по всем направлениям", - резюмировал пресс-секретарь ЕК.