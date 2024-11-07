Республиканцы настроены оптимистично по выборам в Палату представителей

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры республиканцев в Палате представителей США на телефонной конференции в четверг выражали уверенность в победе на выборах в эту палату Конгресса, сообщает The Hill со ссылкой на источники.

"Все счастливы и поздравляют друг друга", - заявил один из собеседников издания.

Такое настроение было и у главы предвыборного штаба Республиканской партии Ричарда Хадсона, причем спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон поздравил его с успехами.

В свою очередь источник CBS заявил, что на конференции Джонсон заявил о получении Республиканской партии "мандата" от избирателей, и что новый состав Конгресса будет "наиболее дееспособным в истории".

По последним данным, на прошедших выборах в Конгресс республиканцы гарантировали 213 мест в Палате представителей, а демократы - 200, при том, что для большинства нужно набрать 218. В случае с Сенатом республиканцы уже добились большинства - 52 места при нужном 51, а у демократов 46 мест. Подсчет голосов продолжается.